Hegyi Árpád Jutocsa színházi pályafutása már az 1980-as évek elején kezdődött Miskolcon, amikor 1980 és 1983 között a teátrum rendezője volt. Szélesebb körben azonban 1992-ben vált ismertté, amikor tíz évre a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója és főrendezője lett.

Hegyi Árpád Jutocsa

Forrás: Ilovszky Béla/theater.hu

Operafesztivált alapított

Nevéhez fűződik a Bartók Plusz Operafesztivál megalapítása is, melyet Kesselyák Gergellyel és Müller Péter Sziámival közösen hoztak létre. Ez az operafesztivál nemcsak a színházi életben, hanem Miskolc város életében is új kulturális dimenziót nyitott meg.

Miskolcra hozta a Diótörőt

Hegyi Árpád Jutocsa vezetése alatt a Miskolci Nemzeti Színház háromtagozatú intézménnyé vált, hiszen az ő munkájának köszönhetően jött létre a színház operatagozata. Kesselyák Gergely és Majoros István balettművész és koreográfus közreműködésével külön tánckar is alakult, amely hosszú éveken keresztül sikerrel működött. Az ő irányítása alatt mutatták be a Diótörő balettet, melyet két évtizeden át műsoron tartott a színház, de emlékezetes előadások közé tartozott a Coppélia és a Bahcsiszeráji szökőkút is.

A színházi világ meghatározó alakja volt

Hegyi Árpád Jutocsa nemcsak Miskolcon, hanem országos és nemzetközi szinten is meghatározó alakja volt a színházi világnak. 2005 és 2006 között a Magyar Állami Operaház főigazgatója volt, és színházi tapasztalatait több egyetemen is megosztotta, tanítva a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, valamint külföldön, például a Clevelandi Egyetemen, a Northwestern és a Columbia Egyetemen is.



A Miskolci Nemzeti Színház színpadán számos emlékezetes rendezést köszönhetünk neki, többek között a Velencei kalmár, a Vadnők, A denevér, A mosoly országa, Bánk bán, Kabaré, Mágnás Miska és Csongor és Tünde című darabokat.

Emlékét Miskolc városának színházszerető közönsége és a Miskolci Nemzeti Színház társulata örökké szívében őrzi – olvasható a színház közösségi oldalán.