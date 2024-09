"A 2022-ben történt járműütközést követően társaságunk nemcsak a harsányi felüljáró átépítéséhez szükséges terveket készíttette el, hanem hasonló károkozás megakadályozása érdekében az elkészült tervdokumentáció részét képezte a hidat mindkét irányból védő egy-egy ütközőkapu kiviteli terve is. Első körben a híd átépítése kezdődhetett el, a biztosítási díjak ezt a projektrészt fedezték, ami a tervezett határidőre el is készült. Időközben sikerült plusz beruházási forrást szerezni a fejlesztési munkákra is, hogy a jövőbeni járműütközések elkerülésének érdekében ütközőkapuk épülhessenek meg. A közbeszerzési eljárás sikeresen lezajlott, a kivitelezőnek pedig szeptember 16-án a munkaterület átadása is megtörtént. A közműkiváltásokat követően a kivitelező jelenleg mindkét oldalon, mindkét irányban az alaptestek építési munkálatait végzi, melyhez a külső forgalmi sávok lezárására volt szükség. Az ütközőkapuk acél szerkezetből, üzemi előregyártással készülnek. További forgalomkorlátozás csupán néhány órára, a szerkezet beemelésekor várható, amit éjszakai időpontra tervez a vállalkozó. A munkálatok közel nettó 257 millió forintból valósulnak meg, a kivitelezésre rendelkezésre álló idő 60 nap."