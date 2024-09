Húsz éve a Kossuth mozi lépcsőjén várakoztunk, hogy elkezdődjön a fiatal filmesek filmjeinek a vetítése. Nem sokan voltunk, de határozottan megvolt a hangulata már akkor is a rendezvénynek. Azóta eltelt húsz év, néhány nap, és elkezdődik az immár 20. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál. Már hetekkel korábban fogynak a jegyek, és a világ filmterméseinek legjavát láthatják a nézők a miskolci moziünnep 10 napja alatt. Vajon milyen lesz az idei, jubileumi rendezvény? Vajon valami ilyesmiről álmodott-e Bíró Tibor fesztiváligazgató akkor, amikor annak idején kitalálta, hogy Miskolcon filmfesztivált szervezzen? Erről is, valamint az idei év különlegességeiről, valamint a kiegészítő programokról is kérdezte Hajdu Mariann szerkesztő.