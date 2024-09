A filmtrilógia lezárult. Meddig játsszák még a darabokat?

Az előadásokat nagyon régóta és sokat játsszuk belföldön és külföldön is. Amíg van rá közönség, addig nem vesszük le a műsorról. Élvezzük, mert a közönség mindig egy újabb rétegét rezgeti meg az egésznek. A szöveg nem változik, de a hangsúlyok igen, a közönség érzékenységétől függően. Folyamatos tanulás ezt játszani, és előadásról előadásra jobban megérteni, még annál is jobban, amennyit eddig tudunk róla. A filmet egy-másfél éve forgattuk, és már azóta is fejlődött. Már van egy hiányérzetem a filmmel kapcsolatban, mert azok a finomságok, amiket azóta az előadásokban felfedeztünk, nem kerültek bele.

A film nagy sikert aratott, a vetítés után közönségtalálkozón vettek részt az alkotók

Mennyire megterhelő, hogy írja, rendezi és szerepel is a darabban és a filmben? Pluszt ad vagy nehézséget okoz?

Nekem könnyebbség, hogy én írom és rendezem is. Ha valaki más művét rendezném vagy játszanám, talán elégedetlen lennék az anyaggal, és át akarnám formálni, ami több energiámba kerülne. Dialógusok szintjén mindenképpen könnyebb, a struktúra kialakítása pedig minden esetben nehéz dolog. Rendezőként hallom, hogyan kellene megszólalniuk a szereplőknek, így könnyebb megadni a megfelelő hangütést.

Mennyire megterhelő egy ilyen szöveg megírása?

Nagyon megterhelő, mert mély dolgokról nem lehet úgy írni, hogy az ember ne menjen le mélyre. Minden szereplőt és minden problémát át kell élni. Amikor az ember átéli, akkor körülbelül ugyanott van és ugyanazt érzi, mint amit a szereplők éreznek, ami a filmben látszik. Ez egy médium szerep, hiszen rajtam átmegy minden, ami teljes mértékben kizsigerel. De amikor már a próbafolyamat elkezdődik, felszabadító érzés, hogy ezzel tudunk játszani.

És a játék mindig a legfontosabb.

Milyen tervei vannak a jövőre nézve? Ahogy mondta, lezárult egy korszak. Milyen lesz az újabb Hajdu Szabolcs stílus?

Régóta készülődik bennem egy másfajta világ és ezen dolgozom most. A részleteiről még nem szeretnék beszélni. A megújulás fontos, hogy az ember a saját életében is mindig meg tudja csinálni a csavart. Át kell fordítani a tekintetünket egy másik irányba, azért, hogy felfrissüljön. Nem biztos, hogy soha többé nem fogok ilyen típusú filmet csinálni, de most azt érzem, hogy az, hogy hat-hét évig csináltuk ezeket az előadásokat, filmeket egymás után, bőven elég volt.

Át kell magamat mosnom azért, hogy új inspirációkat tudjak adni az embereknek.