Jó alkalom a megemlékezésre

„Köszönet illeti a Füzéri Hadtörténeti és Helytörténeti Kör, a 9. honvédzászlóalj hagyományőrzőit is, hogy ráirányították Glevitzky Sándorra és az ő elhanyagolt állapotú sírjára civil szervezetünk figyelmét, ösztönözve ezzel bennünket támogatási kérelmünk benyújtására. Partnerszervezetünk tagjai természetesen jelen voltak az ünnepélyes avatáson” – számolt be róla a Sárospataki Wass Albert Kör Elnöksége. Glevitzky Sándor 1827-ben született Kassán és 1902-ben hunyt el Sárospatakon. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc századosát tisztelhetjük benne, aki a híres vörössipkás 9-ik honvédzászlóaljban harcolt. A szabadságharc leverése után Kispatakon a községi iskolaszék elnöke volt. Sírja eléggé elhanyagolt, egy 1848-as honvédhez méltatlan állapotban éktelenkedett a temető „szívében”. Neve, tette, élete lassan a feledés homályába veszett. A sírfelújítás egyben jó alkalom volt a megemlékezésre is, hogy a sárospatakiak is tisztában legyenek azzal, milyen hős nyugszik a város római katolikus temetőjében.