A Kulturális Örökség Napjai alkalmából egyebek mellett egy érdekes előadást, gépindításokat és különleges tárlatvezetéseket szerveztek Mezőkövesd legnagyobb múzeumaiban.

„A középkor asztala – különleges ételek, furcsa szokások, ma is használható receptek” címmel dr. Lovász Emese muzeológus, régész tartott előadást a Matyó Múzeumban. A programon résztvevők megtudhatták, hogy milyen ételeket ettek a szegények és a gazdagok a középkorban, valamint Mátyás király lakodalmának 11 fogásos menüjét is felsorolta az előadó. A vetített képekkel kísért előadáson az ételfogyasztás szokásai mellett a középkorban használt fűszereket is megismerhették a jelenlévők, akik a középkorban készített ételek receptjeiből is ízelítőt kaptak.

Különleges tárlatvezetés

„A népi hangszerek mesés világa” címmel két alkalommal hangszerbemutatót tartottak. A 45 évvel ezelőtt megalapított Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeumban meg lehetett tekinteni a mintegy 3000 darab tárgyból álló állandó kiállítást, emellett tárlatvezetéssel és lokomobil-indítással, valamint a „Matyó hangulatok” című időszaki kiállítással várták az érdeklődőket. A Takács István Gyűjteményben különleges, tárlatvezetéssel egybekötött bemutatót tartottak. A Városi Galéria épületének bejárásakor a „kutató szobában” megtekinthető volt a muzeális gyűjtemény különleges egységeként a Takács István munkásságát és életútját felidéző, archív fotókból összeállított válogatás.