Az ősz beköszöntével Miskolc lakói egyre inkább érzik a hűvösebb idő hatását, sokan pedig elégedetlenségüknek adnak hangot a távfűtés késlekedése miatt a közösségi médiában. A hajnali órákban jelentősen lehűl a levegő, és több lakóépületben érezhető a fűtés hiánya. A Miskolci Távhőszolgáltató Kft. (MIHŐ) szeptember 15-én készen áll a szolgáltatás elindítására, de a fűtési rendszer bekapcsolása az időjárási viszonyoktól és a lakóközösségek döntésétől függ – írják oldalukon.

Még nincs fűtés a miskolci társasházakban

Fáznak a lakók, hidegek a lakások

A meteorológiai ősz első heteiben tapasztalt rekordmelegek után a hőmérséklet drasztikusan csökkent, ami éjszakánként kellemetlen hideget okoz a fűtetlen lakásokban. A reggeli órákban 10-12 Celsius-fok körüli hőmérsékletet mérnek, és sok lakos meleg ruhákkal próbálja átvészelni a helyzetet.

„Az elmúlt napokban már nagyon hűvös van, különösen reggel és este. A lakásunkban érzékelhetően hidegebb van, ami a gyerekeknél is gondot okoz. Nem értjük, miért nem lehet elindítani a fűtést hamarabb” – mondta egy helyi lakos a boon.hu-nak, aki családjával a város egyik nagy lakótelepén él.

Mások is hasonló problémákról számolnak be, különösen az idősebbek, akiknek nehezebb megbirkózniuk a hideg lakásokban. Egy nyugdíjas miskolci hölgy is panaszolta:

Ilyen hideg reggelek mellett nem elég a vastag pulóver. Még a forró teák és takarók sem segítenek igazán. Nagyon várjuk már, hogy elinduljon a fűtés

– tette hozzá.

Mikor indul a fűtési szezon?

A MIHŐ Kft. szakemberei már hónapokkal ezelőtt megkezdték a fűtési rendszer karbantartási munkálatait, hogy a szeptember 15-én kezdődő fűtési időszakra készen álljanak. A jogszabály szerint a fűtési szezon szeptember 15-től május 15-ig tart, de a szolgáltatás megkezdése nem automatikus. A fűtést csak akkor indítják el, ha a napi átlaghőmérséklet három egymást követő napon 12 Celsius-fok alá esik.

Bernáthné Barczi Judit, a MIHŐ Kft. karbantartási üzemvezetője elmondta:

Minden nyáron elvégezzük a szükséges karbantartási és korszerűsítési munkálatokat, hogy biztosítsuk több mint 32 ezer miskolci ügyfelünk számára a megbízható fűtést. A tervezett karbantartási feladatokat befejeztük, így a szolgáltatás indításának akadálya nincs, de a Futó utcai hőkörzet rekonstrukciója még zajlik, amely október közepére fejeződik be.

Lakossági döntés és automatizált rendszer

A fűtés indításáról a lakóközösségek is dönthetnek. A MIHŐ Kft. felhasználói közül sokan az időjárás változása alapján bízzák a szolgáltatóra a fűtés indítását, de van lehetőség egyedi kérésre is, például külön kezelt intézményeknél vagy lakóközösségeknél. A távhőszolgáltatás automatikus elindítására akkor kerül sor, ha a napi átlagos középhőmérséklet három napon át nem haladja meg a 12 Celsius-fokot, vagy a gáznapi átlaghőmérséklet nem éri el a 10 Celsius-fokot. Ezzel a megoldással a MIHŐ igyekszik minimalizálni a felesleges energiafelhasználást, miközben biztosítja a komfortos hőmérsékletet a lakásokban.