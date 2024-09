A IV. Rimay Költészeti Fesztivál irodalmi találkozóinak befejezése után a sárospataki Hotel Bodrog konferenciatermében megtartott szeptember 12-i ünnepségen Finta Éva József Attila-díjas költő kapta meg az idei Rimay-díjat. De ezzel még nem ért véget a rendezvénysorozat. A fesztivál zárókoncertje, a Cseh Tamás 80 – Füst a szemében című emlékműsor –Vecsei H. Miklós, Szabó Balázs és Ratkóczi Huba előadása – szeptember 22-én, vasárnap délután 4 órakor kezdődik a felsőzsolcai Bárczay-kastélyban.

Irodalmi bemutatók, találkozók

A vers és a zene egy tőről fakad – bizonyította ezt köszöntőjével és a Soós Rékával közösen előadott megzenésített dalokkal Sebő Ferenc, a Nemzet Művésze, Kossuth-díjas énekes, dalszerző, népzenekutató IV. Rimay Költészeti Fesztivál szeptember 9-i megnyitóján a sárospataki Nagykönyvtárban. A következő napokon, szeptember 10-én a tokaji és a kisvárdai gimnáziumban, szeptember 11-én Sárospatakon a Református Kollégium Gimnáziumában és a felvidéki Nagykaposon a Magyar Házban, szeptember 12-én a szerencsi gimnáziumban és a mátészalkai Képes Géza Általános Iskolában rendezett irodalmi bemutatókon részt vett több verséneklő zeneművész is. A költők egyik csoportját Balog Erzsébet, Kováts Marcell és Major Péter, a többieket pedig Somorjai Lehel és Veress Kinga kísérte el ezekre a találkozókra.

Jeles alkotók, de ritkán találkoznak

Papp Ferenc, a Rimay János Alapítvány elnöke, a rendezvény szervezője olyan költőket hívott a fesztiválra, akik valamennyien a magyar irodalom jeles alkotói, de csak ritkán találkoznak, hiszen távoli vidékeken, más országokban élnek. A fesztivál legfiatalabb résztvevője, Kopriva Nikolett például Ukrajnában, Munkácson nőtt fel. Felsőfokú tanulmányait viszont Magyarországon, a Debreceni Egyetemen és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végezte, de most már Sepsiszentgyörgyön él.

Papp Ferenc és Finta Éva a Rimay-díj átadásán

Két Kossuth-díjas művész is rendszeres résztvevője a fesztiválnak. Itt volt az idén is a zagyvarékasi születésű, majd évekig Miskolcon szerkesztőként dolgozott, jelenleg pedig Budapesten élő Serfőző Simon; valamint Vári Fábián László, akit ugyan kárpátaljai magyar költőként tartunk számon, de a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának vezetőjeként az egész magyar irodalmat szolgálja. A beregszászi születésű Finta Éva József Attila-díjas költő ugyan évek óta sárospataki lakos, de tartja a kapcsolatot a kárpátaljai művészekkel is. Erdélyből érkezett a fesztiválra a József Attila-díjas Lövétei Lázár László, visszatérő vendég a délvidéki Óbecséről Tari István és a felvidéki Szepsiben élő Mihályi Molnár László. A korábbi Rimay-fesztiválokon is részt vett és most is örömmel vállalta a felkérést a szögligeti születésű, de miskolci alkotóként is számon tartott József Attila-díjas költő, Fecske Csaba. Debrecenből érkezett Sárospatakra Kulin Borbála, Kisvárdáról Oláh András, Budapestről Kemény István. A fesztivál vendége volt dr. Bertha Zoltán irodalomtörténész is, akivel szakmai kérdésekről beszélgettek a költők, valamint dr. Dienes Dénes, a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek igazgatója, aki a könyvtár védett kincseiről, a „fogságból” hazakerült könyvek történetéről tájékoztatta a vendégeket.