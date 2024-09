A Dr. Adorján Imre Fenyőkertben rendezték meg szeptember 8-án, vasárnap az esti órákban a Jazzpiknik és a Tölgy elnevezésű eseményt. A különleges helyszínen egy kellemes koncert után a „A tölgy - Az erdő szíve” című filmet nézhették meg az érdeklődők.

Piknik volt az avasi arborétumban

Fotó: Vajda János

Ahogy a program neve is mutatja, kuriózummal találkozhattak a programra látogatók, hiszen a méltán különleges környezet egyszerre adott helyet egy kellemes borpikniknek és filmvetítésnek. A rendezvényre nagyon sokan voltak kíváncsiak, korosztálytól függetlenül: kicsik és nagyok, idősebb és fiatalabb korosztály.

„Ez az első alkalom, hogy a CineFesttel együttműködünk, a fesztiválszervezők kerestek meg és nagy örömmel mondtunk igent, hogy megcsináljuk ezt a programot. Ekkora tömegre nem számítottunk, folyamatosan jönnek az emberek. Az ötlet az enyém volt, hogy egy piknik jellegű rendezvényt tartsunk. A zenészeket is mi hívtuk, mert úgy gondoltuk, hogy egy ilyen jellegű boros rendezvényhez, a jazz jól passzol majd. Természetesen a látogatóknak a fenyőkertet is meg lehet tekinteni, egy kellemes séta keretein belül” - mondta el kérdésünkre Nagy Bálint, az Avasi Álom Pince tulajdonosa.

A látogatók is nagyon meg voltak elégedve

„Az itt megjelent tömegből látszik, hogy mennyire igény lenne az ilyen jellegű programokra. Egy ilyen pici helyre ennyien eljöttek, mert itt van kellemes zene és hangulat” – mondta el véleményét Nagy Lászlóné.

„A környezet különleges, elbűvölőek ezek a fenyőfák, nagyon kellemes a zene is, jó a bor és reméljük a film is jó lesz. Bükki fehér borokat iszogatunk és most hallom ezt a zenekart először, de nagyon tetszik” - teszi hozzá Varga Jánosné

Marika is nagyon jól érzi magát, a programokról a közösségi oldalakról értesült, ismerősökkel jött, ő maga már többször járt itt. Fotókat is készített a gyönyörű növényekről. Úgy látja a program leghangsúlyosabb része a piknikezés, de úgy gondolja, a filmet is sokan meg fogják nézni.”

Dr. Adorján Imre Fenyőkertbe betérők 17 óra 30 perctől Jazzmine-koncertjén szórakozhattak, majd a szabad ég alatt „A tölgy – az erdő szíve” című Laurent Charbonnier és Michel Seydoux rendezett nyolcvan perces alkotást tekinthették meg. A borkínálatot az Avasi Álom Pince biztosította.