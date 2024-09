Plusz költségekről beszélnek

„Badány Lajos magabiztosan állította, hogy az általa készíttetett menetrend nem igényel plusz járművet, sem plusz gépjárművezetőt, miközben az által felügyelt közlekedésszervező osztály levelében ezzel szemben az állt: az új menetrend plusz 10 darab járművet, plusz 10 fő autóbuszvezetőt és plusz 1 fő villamosvezetőt igényel majd. Cégünk jelezte, a járművezetői létszám hiánya miatt ezt csak járművezetői túlmunkával lehet megoldani, melyhez többlet bérezésre van szükség. Arra is felhívtuk az alpolgármester figyelmét, hogy ilyen rendkívüli sürgősséggel bevezetett menetrendhez a szükséges többlet jármű és az azokhoz szükséges járművezetők stabilan nem biztosíthatóak, így menetrendi eltérések keletkezhetnek. Ez 2024. év elején be is következett, a vállalat munkavállalóinak erőfeszítéseinek köszönhetően az új menetrend bevezetését és fenntartását minimális eltérésekkel sikerült megoldani. A többlet járműigény biztosítására és a jelenlegi járműállomány korszerűsítésére az MVK Zrt. folyamatosan jelezte, hogy új járművek beszerzésére van szükség, hiszen több mint 650 ezer kilométer a járművek átlagos kilométer-telítettsége, de nemhogy beszerzés nem történt, még a pályázaton sikeres beszerzéseket is akadályozták, konkrétan a 2024. évi üzleti tervből ki akarta töröltetni a megnyíló új járműbeszerzési pályázati programok egyes sorait."

Jogi lépéseket tervez az MVK

„Az alpolgármester még akkor sem vállalta a felelősséget a meggondolatlan módosításokért, sőt az MVK Zrt. szakembereire mutogatott, őket tette felelőssé azért a problémáért, amelyet az általa terveztetett menetrend okozott, az MVK Zrt.-t okolta azokért a bajokért, amiket előre jeleztünk neki."

„Az MVK Zrt.-nek azonban nem volt más lehetősége, mint tudomásul venni az új menetrend bevezetésére vonatkozó döntést, és a munkavállalók rendkívüli túlmunkákat vállalva erőn felül dolgoztak azon, hogy az előírt menetrend tartható legyen. Emellett társaságunk villamos- és autóbuszvezetői képzéseket indított, illetve igyekeztünk biztosítani az üzemképes járműállományt. A bevezetett menetrend többletköltségeinek finanszírozására pedig a Miskolc Holding Zrt. biztosít folyamatos hitelkeretet a közlekedési társaság számára.