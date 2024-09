Fontos az online- és egyéb biztonság

– A fogyatékkal élők egy része veleszületett problémái, hátrányai miatt kell, hogy elszenvedje a hétköznapok gondjait, fájdalmait. De vannak olyanok is, akiknek állapota később alakult ki, vagy éppen folyamatosan változik, romlik, esetleg halmozódik. Ezért is nagyon fontos számukra, hogy naprakészen tájékozottak legyenek a jogi, orvosi és egyéb szabályokról, lehetőségekről. Ezt az egyesület napi szinten kezeli és intézi, s minden esélynapon egy-egy más témában is informáljuk tagjainkat – mondta Tomkóné Kiss Mária, ez most az online és egyéb biztonság témakörére fókuszál.

Emellett valamennyi vendég ízelítőt kap majd abból, hogy milyen páratlan művészeti tevékenységre képesek a fogyatékkal élők: így lesznek kerekesszékes táncosok és a látássérült, országosan ismert és elismert Agárdi Szilvia is fellép a szombati programon.