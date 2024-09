Ennek köszönhetően a Kéktúra végpontjától egészen Sárospatakig lehet majd biztonságosan biciklizni – számol be a fejleményekről Wáberer György, a program irányítója közösségi oldalán. Mint kiemelte, bár a munkálatok csak most kezdődtek, de – mint írta - ő már kipróbálta az első szakaszt, és nagyszerű élménynek nevezte a tapasztaltokat. A Zemplén csodálatosan szép ilyenkor – jegyezte meg Wáberer György. Közben a szintén Wáberer György vezette Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács is kiadott egy közleményt, amelyben azt írják: a Tokaj-Zemplén Térségfejlesztési Program egyik kulcsprojektje egy olyan kerékpározásra alkalmas úthálózat kialakítása, amely lehetővé teszi a Zemplén körbetekerését. A program részeként az elmúlt két évben elkészültek a Hollóházától Mezőzombor külterületéig tartó, mintegy 51 km hosszú szakasz kiviteli tervei. Az első ütemben a Pálháza, Bózsva, Nyíri, Füzérkomlós és Hollóháza települések önkormányzataiból álló konzorcium, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nkft. vezetésével egyedi támogatási kérelmet nyújtott be a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumhoz, hogy a korábbi hegyközi kisvasút nyomvonalán megvalósulhasson a kerékpárút.

A 2023-ban elnyert hazai forrásból mintegy 10 km hosszúságú kerékpáros fejlesztés valósul meg. A sikeres közbeszerzési eljárásokat követően 2024 augusztusában megkezdődtek a munkálatok, jelenleg a Nyíri és Bózsva közötti szakaszon folyik az alapozás. A megkötött szerződések értelmében 2025-ben befejeződnek a munkálatok, és lehetővé válik, hogy Hollóházától egészen Sárospatakig kerékpározhassanak az idelátogatók és a Zemplénben élők – áll a közleményben.