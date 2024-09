"Várhatóan jövő év tavaszára elkészülhet a miskolci kerékpárút első szakasza" - számolt be a tervekről 1994. szeptember 14-én, azaz 30 évvel ezelőtt az Észak-Magyarország. A lap arról írt, hogy a kivitelezéssel a Miskolci Útépítő Kft.-t bízták meg. Kiderült azonban, hogy a munkát nem tudták elkezdeni az építők, mert a leendő nyomvonal egy részén: az Avason, a Szentgyörgy utca-Tapolcai út elágazásnál 800 milliméteres vízvezetéket helyeztek épp akkor át.

A tervek már készen voltak

"Ez azonban nem lehet akadálya a kerékpárút jövő március 30-ra (azaz 1995-ben) tervezett átadásának" - vélte az újság kérdésére válaszolva az illetékes szakember, Lévai István. A drótszamarasoknak szánt út egyébként az OMV benzinkúttól indult a tervek szerint, mutatták be az elképzelést az olvasóknak, és a Gyermekvárosig részben az autóút mellett, részben a zöldterületen vezet. Az utolsó szakaszt a régi tapolcai útra tervezték terelni.

Arról is beszámolt a napilap, hogy már elkészültek a tervek is a folytatásra, a miskolci kerékpárút-hálózat következő szakaszának terve az volt, hogy Mályit közelíthetnék meg a bringások, bár azért azt is elárulta a lap, hogy erre még nem volt meg fedezet a következő évi költségvetésben.