Anyukája kezét fogva érkezik az iskola bejáratához, mosollyal az arcán, ámde izgalommal a szemében a hétéves Kárpáti Patrik.

„Haja, haja, hé! Megnyílott az ELSŐ BÉ! Vackor hátán iskolatáska, apró lépteit szaporázza, szeme előtt nagy fehér tábla: KÖKÖRCSIN UTCA– olvassa Vackor.– Eredj, fiam, az iskolába.”

Jut eszembe rögtön a méltán híres Vackor mackó, akinek első csetléseit, botlásait követhetjük nyomon Kormos István mesekönyvében.

Izgalom gyermeknek és szülőnek egyaránt

Patrik anyukája dr. Murai Kinga sem izgul azonban kevésbé, bár már rutinos szülőként a középső fiát kísérgeti a jól ismert intézmény falai között.

„A legnagyobb fiam most lesz negyedikes, ugyanebben az iskolában. Tudatos döntés volt, hogy Patrikot is idehozzuk. Ennek egyrészt logisztikai okai vannak, mert három gyermeket a városban nagyon nehéz lenne eljuttatni a különböző intézményekbe, így a kislányunk is az iskola melletti Szent Rita Tagóvodába jár, nagycsoportos. Másrészt egy katolikus intézményt szerettünk volna a gyermekeknek, ami a nagyfiúnál már bevált. Nagyon meg vagyunk elégedve az iskolával. Az osztályfőnököt is ismerjük már, mert nyílt napon átjött az óvodába bemutatkozni. Patrik már nagyon várta, hogy kezdődjön az iskola, az elmúlt napokban ezt többször elmondta, ugyanakkor vegyült bele egy kis félelem is, a nagymamának elárulta, hogy kicsit tart tőle” - mondja el kérdésünkre az anyuka.

Egy kicsit izgultam mikor jöttem, de nagyon vártam. A legjobban azt várom, hogy menjünk mindig az udvarra, ahol fogócskázni fogok. A játékot várom, a tanulást még nem annyira

– teszi hozzá anyukája szavaihoz Patrik.