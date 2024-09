A Miskolci Piknik idei rendezvénye különleges gasztronómiai élményt kínált a látogatóknak, ugyanis élményfőzést tartott Cetner Attila és Taskó Ádám, a jól ismert szakácspáros vasárnap a belvárosban.

A Karám vendéglő tart élményfőzést a Miskolci Pikniken az Erzsébet téren Fotó: Vajda János

Élményfőzés magyaros ízekkel

Az eseményen a hagyományos magyaros konyha találkozott a távol-keleti ízvilággal, miközben a közönség is aktív részesévé válhatott az ízkavalkádnak. A főszereplő fogás gombapaprikás volt, amelyet tojásos galuskával tálaltak. A rendezvény alkalmából Taskó Ádám nyilatkozott a boon.hu hírportálnak: „Szeretjük a magyaros ízeket, hiszen ezek az alapjai gasztronómiai hagyományainknak. Ugyanakkor szívesen játszunk a különböző konyhák ízeivel, és sajátos módon ötvözzük a magyar fogásokat a távol-keleti ízekkel. A gombapaprikás esetében is ezt az ízvilágot szerettük volna bemutatni, egy kis csavarral” – mondta.

Egyre népszerűbb

Az élményfőzés nem csupán a látványos főzőshow miatt népszerű, hanem azért is, mert a közönség maga is aktívan részt vehetett a folyamatban, majd a végén meg is kóstolhatták az elkészült ételt. Taskó Ádám szerint a visszajelzések alapján a vendégek különösen élvezték az étel gazdag, fűszeres ízvilágát: „A közönség kapott kóstolót, és az volt a célunk, hogy élvezzék az ízeket. Az ilyen események számunkra is izgalmasak, mert közvetlen visszajelzéseket kapunk a vendégektől, ami motivál minket arra, hogy folyamatosan újítsunk” – hangsúlyozta. Az élményfőzések jelentősége az elmúlt években egyre nőtt, és egyre többen érdeklődnek az ilyen interaktív gasztronómiai programok iránt. Azt is hangsúlyozta, hogy nemcsak a különleges ízek átadása, hanem az emberbarát szemlélet is fontos számukra: „Saját stílusunkat, az emberközpontú hozzáállást szeretjük továbbvinni minden rendezvényen. Az élményfőzéseknek köszönhetően közvetlen kapcsolatot alakíthatunk ki az emberekkel, és látjuk, hogy egyre többen kíváncsiak arra, hogyan készülnek az ételeink” – tette hozzá.

Szórakoztató program

A magyaros ízek a hazai gasztronómia szívét képezik, de a modern megközelítések és új technikák hozzáadásával ezek az ételek új életre kelnek. A gombapaprikás és a tojásos galuska kombinációja tökéletesen tükrözte ezt a hagyományos-modern fúziót. A Miskolci Piknik lehetőséget adott arra, hogy a résztvevők mélyebben megismerjék a magyar konyha gazdagságát, miközben új, izgalmas ízeket is kipróbálhattak. Az élményfőzések nemcsak szórakoztatják a közönséget, hanem lehetőséget adnak a tradicionális ételek újraértelmezésére, miközben az élvezeti értékek változatlanok maradnak.