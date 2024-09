Kívülről nézve ezt a fejlődést, teljesen jól el tudom képzelni a Dohánygyári Sportpályán köröket róvó futókról, ön azonban a Facebook oldalán ennél izgalmasabb helyszíneket is megoszt terepfutóként.

Egy idő után szinte minden futó ki akar törni a pálya, a kerékpárutak köréből és nyit a terep felé. Kezdetben nehezen veszi rá magát az ember, mert tudja, hogy az nagyobb kihívást jelent, olykor bizony bele kell sétálni az emelkedőkbe. Krisztián ismertette meg velem a zempléni túrautakat, többen nagyon megszerettük a terepfutást. Minden hétvégén Kőkapu környékén futunk, sokszor szervezünk oda közösségi futást is. A természetben való futás plusz élményt jelent a futópályák monotonitásához képest. A gyönyörű táj, a különböző állatokkal való találkozás nagyon sokat ad hozzá az élményhez! Mi minden évszakban, napsütésben, esőben, hóban, szélben szeretjük teljesíteni ezeket a távokat.

Forrás: Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Amiben aztán társai is lettek egy idő után. Ezt hogyan kell elképzelni? Ahogy Forrest Gump után beálltak a követők vagy proaktív módon ön szervezte ezt a futókört, akikkel együtt járnak futóedzésekre?

Mindkettő megvalósult. Kezdetben a barátnőim csatlakoztak, majd távolabbi ismerősök is érdeklődni kezdtek. Ennek eredményeként lettünk a BSI helyi futónagykövetei 2014-ben, akkor kezdődtek a rendszeres közösségi futások. A sport, mint minden más szabadidős tevékenység során az ember társakra talál - akár a kollégák közül is -, akikkel a motiváció jobban erősíthető, lelkesítő a kitűzött távokat együtt teljesíteni, ezért egy idő után törekedtem is arra, hogy ezek a sportbaráti szálak erősödjenek. Az életemben különösen fontos az is, hogy a férjem nemcsak a házastársam, hanem társam a futásban és sportszervezői munkában is. 2020-ban kezdtünk el futó- és kerékpárversenyeket is szervezni, és ezt szolgálja az is, hogy 2021-ben elvégeztem a sport- és rekreáció BSc szakot a Nyíregyházi Egyetemen. Élményt, sikerélményt és a mozgás örömét kívánjuk átadni a hozzánk csatlakozó résztvevőknek.