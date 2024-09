Az őszindító összművészeti fesztiválon közel 20 helyszínen, 150 különféle program közül válogathatunk a nagyszínpados koncertektől kezdve a színházi előadásokon, komolyzenén, irodalomon át családi és aktív programokig, valamint többféle izgalmas borkóstoló és dűlőtúra is várja a látogatókat. A fesztivál első estéjén többek közt az Analog Balaton, az Aurevoir. és a Carson Coma koncertjére bulizhattak a résztvevők.

A Művészetek Völgye Fesztivál kistestvére, a Kerekdomb Fesztivál közel 10 éve állandó pontja az ősznek. „Az évek során egyre bővült a program, hiszen amikor 2016-ban megrendeztük az első fesztivált, még „csak” 30-40 programunk volt, most viszont 150-nél tartunk. Nagyon sok helyi kiállító, vendéglátó is csatlakozott, ahogy a közreműködő pincészetek száma is majdnem a duplájára nőtt. Idén már 20 pincészet és egy pálinkafőzde italait kóstolhatjuk a Borútlevéllel” – mesélte Oszkó-Jakab Natália, a fesztivál igazgatója. – „Bővült a színházi programunk és egyre több koncert hallható a tállyai evangélikus templomban is, ahol anno Kossuth Lajost is megkeresztelték” - folytatta gondolatait.

A Kerekdomb Fesztivál egyik különlegessége, hogy a programokat itt is egy élő település szövetébe építik bele, az évek során a helyiek részvételével alakult a programkínálat, arra bátorítva a látogatókat, hogy akár a jövőben, a fesztiválon túl is térjenek vissza Tállyára.

Nincs fesztivál zene nélkül, a Kerekdombról sem maradhatnak el a fesztiválkedvencek. A Vincellér Színpadon pénteken az Aurevoir. indította a táncot, majd a Carson Coma lépett fel. Másnap az Anna and The Barbies, a Punnany Massif és a Magna Cum Laude játszanak. A fesztivál zárásaként vasárnap a Vincellér Színpadon a Művészetek Völgye és az Art-Színtér közös előadását élvezhetjük, Goldonitól a Mirandolinát Szulák Andrea és Kautzky Armand főszereplésével.

A fesztivál emellett gondolt a gyerekekre is, számos nekik szóló előadással és kreatív programmal készülnek nekik. Aki szívesen felfedezné Tállyát, az csatlakozhat valamelyik helytörténeti sétához, de indulnak e-bike és evezős túrák is, vasárnap pedig futóverseny is lesz, többféle távon, köztük lesznek gyerekfutamok is.