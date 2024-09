Ünnepélyes keretek között mutatták be Mezőkövesden a Tállai Andrásról, a térség országgyűlési képviselőjéről és a Pénzügyminisztérium államtitkáráról legújabb könyvet a Tállai 25 - 25 év Dél-Borsod szolgálatában című életrajzi művet.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke volt a díszvendége a könyvbemutatónak

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A kötetbemutatón a politikus több évtizedes közéleti pályafutását összegző életrajzi kötetet ismerhette meg a közönség. Az esemény díszvendége Kövér László, az országgyűlés elnöke volt, aki a könyv előszavában a Matyóföld politikusát méltatja.

Életrajzi kötet

Az esemény megnyitásaként Nemcsák Károly színművész szavalta el Szép Ernő Imádság című versét, amely emelkedett hangulatot kölcsönzött a könyvbemutatónak. A jelenlévők mély átéléssel hallgatták a művet, amely tökéletesen megalapozta a további beszédek és visszaemlékezések hangulatát. Tállai András köszöntőjében elmondta, hogy a bemutatóra leginkább olyanokat hívott meg, akik közvetlen munkakapcsolatban állnak vele, illetve azok közé tartoznak, akik korábban nagy hatással voltak munkásságára. Külön kiemelte, hogy fontosnak tartja a közösség támogatását és a személyes kapcsolatok ápolását, amelyek pályája során mindig meghatározóak voltak.

Elkötelezett lokálpatrióta

„A könyv hűen mutatja be a múltat, hiszen 25 év munkáját foglalja össze” – mondta Tállai, rámutatva, hogy politikai karrierje során hétszer nyerte meg egyéni választókörzetét az országgyűlési választásokon. „A kezdetektől érdekelt a közélet” – emelte ki a politikus, miközben visszatekintett pályafutásának korai szakaszára. Az eseményen felszólalt Varga Mihály pénzügyminiszter is, aki felidézte Tállai András korai éveit és közéleti elkötelezettségét. „Törő volt a beceneve” – idézte fel Varga, utalva egy régi történetre. „Egyszer volt egy olyan meccs, ahol azt hitték, hogy Törőcsik András játszik” – tette hozzá mosolyogva, ezzel is megmutatva Tállai közösségi és sport iránti elkötelezettségét.

Meghatározó politikus

Varga Mihály beszédében hangsúlyozta, hogy Tállai munkássága mindig is az egészséges lokálpatriotizmusra épült, ami a mai napig megmaradt benne. Szavai szerint az adórendszer átalakításában és az ország pénzügyi stabilitásának helyreállításában is nagy szerepet játszott. „Ez a 25 év igazolta, hogy jó döntést hoztam, amikor Tállai Andrással együtt dolgoztam” – zárta gondolatait a pénzügyminiszter.