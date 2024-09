Hozzátette, jelen esetben látszott, hogy el fog húzódni a tűzoltás, ezért úgy kellett tervezni, hogy megfelelő hatékonysággal és intenzitással, váltás biztosítása mellett tudjanak dolgozni a kollégáink.

Húszperces váltásokra van szükség

Egy légzőpalack körülbelül ezernyolcszáz liter sűrített levegőt tartalmaz, ami átlagosan húsz percre, megerőltető, intenzív és stresszes munka esetén ennél kevesebbre elegendő. Amikor a palackból elkezd fogyni a levegő, bizonyos nyomásértéknél egy figyelmeztető hang jelzi, hogy ideje visszavonulni és palackot cserélni, de emellett egy nyomásmérő óra is mutatja, hogy mennyi levegő áll még a tűzoltó rendelkezésére. A beavatkozásoknak mindig nagyon megtervezetten és fegyelmezetten kell zajlaniuk, erről a tűzoltás vezetője gondoskodik. A tűzoltók tehát nem rohanhatnak be a tűzbe ész nélkül. Amikor bemennek, regisztrálják őket, ha beértek, vissza kell jelezniük és a palackértékeket is meg kell adniuk. Nagyon fontos, hogy a visszafelé útra is maradjon elég levegőjük.



Oda mennek be, ahonnan az átlagember menekül

A tűzoltósági főfelügyelő hozzátette, hogy egy népszerű mondás a szervezetnél: a tűzoltó olyan helyre megy be, ahonnan az átlagember menekül, mert itt tűz, füst és egyéb környezeti ártalmak várják. Egy ilyen helyen bármi történhet, ezért nagyon fontos, hogy egy tűzoltó soha nem lehet egyedül, párosával mozog mindenki. Alkalmanként sötét épületbe kell bemenni vagy magasba felmenni, ilyenkor mindig biztosítás mellett dolgoznak. Mindenki védőfelszereléssel rendelkezik, tehát sisakot, csizmát, védőruhát, kesztyűt visel és a mászóövön van egy rögzítési pont, egy karabiner, amihez rögzíteni tudja a biztosító kötelet. Sajnos ennek ellenére történhetnek tragikus vagy súlyos balesetek, ezzel tisztában vannak a tűzoltók, ez a hivatással jár. A cél azonban az, hogy mindenki épen és egészségesen térjen haza a szolgálatból, ezért folyamatosan képezik az állományt. Szeptembertől júliusig naponta vannak elméleti órák és folyamatosak a gyakorlatok is. Kiemelt követelmény a rendszeres testedzés, a fizikai állóképesség növelése mindennapos.

Álomból a megterhelő valóságba