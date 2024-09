A Magyar Katolikus Egyház fenntartásában működő 366 köznevelési és szakképzési intézményben közel 149 000 tanuló és 14 700 pedagógus kezdte meg a 2024/2025-ös tanévet, hét iskola, óvoda fenntartását vette át az idei tanévtől az egyház - olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) MTI-hez eljuttatott hétfői közleményében.

A 366 katolikus fenntartású intézményben 787 intézményegység működik - írták. Miskolc mellett Pécsett, Szombathelyen, Győrben, Kiskunfélegyházán és Debrecenben fordít figyelmet a KaPI a magas szintű oktató-nevelő munka szakmai támogatására.

Az intézet a pedagógus képzések között az idei tanévben komoly hangsúlyt fektet a mesterséges intelligenciával foglalkozó programokra, a Budapesti Műszaki Egyetem szakmai támogatásával több tanéven átívelő képzéssorozatot indít. Ugyancsak kiemelt figyelmet szentelnek a gyermek- és ifjúságvédelemre egy 60 órás, az egész tanévet átfogó gyermekvédelmi képzés keretében. A teremtésvédelem területe továbbra is kiemelt helyet kap a programok között, konferenciákkal, pályázatok, versenyek meghirdetésével készülnek a tanévre.

Emellett az MKPK Caritas in Veritate Bizottságának támogatásával Teremtésvédő Óvoda, Iskola cím megszerzésére is pályázatot írnak ki. Ezt a címet évről évre meg lehet majd szerezni, és az iskoláknak, óvodáknak háromévente kell majd bizonyítaniuk, hogy továbbra is méltók a cím viselésére.