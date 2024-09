„A Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete 18.alkalommal szervezte meg Esélyegyenlőségi Napját, melyen Agárdi Szilvia énekes beszélgetett Jaskó Judit r.főhadnaggyal, aki az online térben elkövetett bűncselekmények kapcsán kapott felkérést, hogy tájékoztassa a megjelenteket" – olvasható a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség Facebook-oldalán.

A vakok és gyengénlátók közlekedésében sok esetben mi magunk is sokat tehetünk azért, hogy könnyebb legyen számukra a közlekedés. Ha az utcán kísérő nélkül, bizonytalanul közlekedő látássérült emberrel találkozunk, legjobb, ha megkérdezzük tőle, hogy tudunk-e segíteni. Ez nagyon fontos, mert sajnos a jó szándék is okozhat problémát. Tipikus példa erre, amikor egy vak ember áll a járdán, aztán hirtelen valaki karon ragadja, és szó nélkül átviszi az út túloldalára. Aztán jöhet vissza, mert nem is arra akart menni. Alapszabály tehát, hogy a látássérült embernek csak az ő beleegyezésével segítsünk.