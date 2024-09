Franco Nero és felesége, Vanessa Redgrave színészek 2019-ben jártak a miskolci filmfesztiválon

Fotó: MW

A korábbi években belépett a Csengey-kert is a fesztivál helyszínei közé, amely főleg a fiatalok körében népszerű. Terveznek-e vele az idén is?

Lesznek programok a Csengey-kertben is a Miskolci Egyetem közreműködésével, Ott koncerteket és filmvetítéseket is tervezünk. Levetítjük például Hajdú Szabolcs két korábbi díjnyertes filmjét – a harmadik rész a fesztiválprogramban szerepel – ezek korábban a CineFest díjait is elnyerték. Vendégünk lesz Köbli Norbert forgatókönyvíró is, aki magyar sikerfilmek szerzője, ő workshopot is tart az érdeklődőknek. A fesztivál utolsó napján a Csinibaba című filmet vetítjük, amihez egy kis koncert tartozik a filmben szereplő dalokból.

Nagy népszerűségnek örvendhet még egy film, amit a CineClassics program részeként vetít a fesztivál, Bacsó Péter, A tanú rendezőjének filmje 1968-ból Fejlövés címmel. A film az akkori kor megszólalási határait feszegeti. Két ikonikus könnyűzenész a főszereplője, Kovács Kati és Horváth Charlie, akik a vendégeink is lesznek, a Miskolci Egyetem rektora, Prof. Dr. Horváth Zita beszélget majd velük.

Fesztiválhangulat a Csengey-kertben

Fotó: ÉM

Tíz éve van kapcsolata a fesztiválnak a Sanghaji Nemzetközi Filmfesztivállal. Érkeznek-e ők is az idén?

Igen, az övék egy A kategóriás fesztivál, az ázsiai régió egyetlen ilyen fesztiválja. Ők minden évben az adott év terméséből kínálnak válogatást számunkra. Ez kölcsönös kapcsolat, a Magyarországon megjelent filmekből ugyanis mi ajánlunk nekik, 1-2 minden évben bekerül a sanghaji fesztivál programjába. Volt olyan év, hogy díjat is hozott el az általunk ajánlott film. Az idén is érkeznek alkotók és egy kínai filmes delegáció. Az viszont eseti együttműködésen alapul, hogy Török napok címmel keresztmetszetet szeretnénk mutatni a török filmművészet legkiemelkedőbb kortárs alkotásaiból is. Ezt misszióként vállaljuk, és ezek a filmek is csak itt, és csak most lesznek megtekinthetők, minden filmhez érkeznek alkotók, akikkel el lehet majd beszélgetni.