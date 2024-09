Elég gyakran támadták abban az időben. A paranormális jelenségekkel foglalkozó művei miatt?

Ez így van, tényleg támadtak, és rá is szolgáltam néha, és igen, a paranormális jelenségekkel való foglalkozások miatt, meg a tudomány határterületeivel voltak gondjaim a Magyar Tudományos Akadémiával és másokkal.

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Mi az oka, hogy ezekkel a témákkal kezdett foglalkozni?

Erre egy egyszerű képpel válaszolok. Képzelje el, hogy valahova be akar menni egy ajtón, és belül sötét van, nem engedik be, mert valaki belülről nyomja vissza az ajtót. Nekem erre teljesen természetes reakció, hogy akkor is benyomom, és megtudom, hogy mi van ott, bent. Ugyanez nagyban a világban is elképzelhető. Hogy számtalan olyan jelenség van, amit a tudomány még nem tudott megmagyarázni, vagy most próbálkozik vele, vagy nem ismeri el. Ezek voltak, amik a legjobban dühítettek. 1986-ban, amikor megjelent az első Titkok könyve, akkor hatalmas támadássorozat indult ellenem is meg a könyv ellen is. Azt mondták, hogy a tudomány ellen van, miközben én próbáltam rávenni a tudományt a szerény eszközeimmel, hogy itt van, nézzük meg, mi ez. Más országokban, még az akkori Szovjetunióban is sokkal nyitottabbak voltak erre, nálunk meg az akadémikusok sok tudományosan kutatható jelenségről is azt állították, hogy nem is létezik. Például én voltam az első, aki leírta, hogy az akupunktúra egy 5 ezer éve létező tudomány, szerintük nem, sőt, még a rendszerváltás után is volt olyan egészségügyi miniszterünk, aki azt mondta, hogy az akupunktúra, az mindössze varázslás. Számos ilyen jelenség volt. Most nem sorolom fel, mert gondolom, nem erről beszélünk, de a lényeg, hogy én így álltam neki a titkoknak, aztán rajtam is ragadt 2010 óta, hogy minden évben megjelentetem az új Titkok könyvét, mindegyikben van tízegynéhány fejezet, ami erről a témáról szól.