Látszólag készségesen válaszoltak

A fórumon Végh Andrea azt kérdezte, hogyan működik a MoLaRi-rendszer, ami meteorológiai és vegyi monitoring, valamint lakossági riasztó rendszer (Monitoring és Lakossági Riasztó - MoLaRi), amit a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága telepített veszélyes vegyi ipari üzemek körzetébe. A fórumon a témában egy cég képviseltette magát: az SPL Europe Kft., aminek egyik vezetője, Drágár Valéria elmondta, a MoLaRi nem kapcsol be automatikusan, hanem azt is emberek üzemeltetik, ráadásul hatósági kontrollal működik. „Akkor hallani a légósziréna hangját, ha megtörténik a riasztás. Az azonban nem mindegy, hogy a levegőben mérgező anyagról beszélünk vagy egy olyan szaghatásról, ami nem veszélyezteti az egészséget. Telepített érzékelők vannak a gyár területén is. A környezetvédelmi hatósággal és a katasztrófavédelemmel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, mert rendszeresen ellenőrzik a gyárat."

Megkérdőjeleződött a bűz

Bodnár Krisztián, Szirmabesenyő polgármestere arra volt kíváncsi, hogy a cég tett-e valamilyen konkrét lépést annak érdekében, hogy ne árassza el bűzzel a környéket, hiszen mint fogalmazott, náluk komoly felzúdulást keltett, hogy szúrós szag jött be a nyitott ablakon a forróságban. Drágár Valéria válaszul elmondta, hogy a fejlesztéseket nemcsak eseményekhez kötik. „Rendszeresen vannak megelőző karbantartásaink, ütemezetten tudunk beruházásokat tervezni, hiszen célunk, hogy fejlődjünk a jogszabályi megfelelés mellett. Továbbá belső kivizsgálást végeztünk, ami saját jól felfogott érdekünk, valamint változni fog a kommunikációnk."Ezután Sajóbábony polgármestere hangot adott kételyének. „Néha már nem tudom, valósak-e a bejelentések, mert harminc kilométerre lévő településekről is érkeznek, hogy érzik a bábonyi bűzt. Nekem feladatom az is, hogy megőrizzem Sajóbábony jó hírét. Ezért szerződtetünk egy céget, aminek ajánlatát délelőtt fogadtuk el, hogy méréseket végezzenek egy hónapon keresztül" – mondta, majd hozzátette, az adatok közérdekűek lesznek.