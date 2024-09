Nyitrai Ágnes arról panaszkodott, hogy augusztus közepén az egyik napról a másikra már nem járt a szokásos buszjárat, amivel napi szinten ingázott Miskolcra. A sokak által kedvelt járatra, hiába vártak a megállóban álldogálók. Tájékoztatást sem kaptak arról, hogy mi történt, mert sehova, semmi sem volt kiírva.

Buszjárat nélkül maradtak Alsózsolcán

Fotó: A kép illusztráció / Forrás: Volánbusz Zrt.

Iskolaszüneti napokon, csak ez az egy busz volt

Alsózsolca településen a Zrínyi utcában - ami egy kieső utca a fő útvonalhoz képest - indult 6.19 perckor egy busz, aminek a járatszáma 3736-os volt. Erről a járatról azt lehetett tudni, hogy ez volt az első és az egyetlen busz, ami iskolaszüneti napokon eljuttatta az utcában és a környéken lakókat a munkahelyeikre: fiatalok, idősek, dolgozók és nyugdíjasok is igénybe vették ezt a járatot. Ez a régóta létező járat szűnt meg hirtelen egy augusztusi napon, sok kényelmetlenséget okozva a környéken lakóknak. A buszt ugyan pótolja a szeptembertől iskolai napokon közlekedő 6.29 perckor induló járat, de ez iskolai szünetekben nem jár, így ezekben az időszakokban a lakók busz nélkül maradtnak. Sétálhatnak ugyan egy jóval messzebb lévő buszmegállóba, amivel be tudnak menni Miskolcra, de ez a séta húsz perc, amit az idősek, betegek nagyon nehezen tesznek meg.

Útvonal változtatással, próbálnak segíteni

Olvasónk panaszát továbbítottuk a VOLÁNBUSZ Zrt. Kommunikációs Igazgatóságának és feltettük kérdéseinket, amelyekben érdeklődtünk, hogy mi az oka a megszűnésének illetve hogy átmenetei vagy végleges dologról van szó. A hivatalos válaszlevélből a következőket tudhatta meg a boon.hu : „Autóbuszjárataink utasforgalmát és kihasználtságát folyamatosan figyelemmel kísérjük, a menetrendet az utazási igényeknek megfelelően – a többségi utasigények figyelembevételével, a járműállomány és a hatékony üzemeltetés optimális egyensúlyának fenntartása mellett – a közlekedés ellátásáért felelős minisztérium jóváhagyásával alakítjuk ki. Az elmúlt időszakban végzett utasforgalmi felmérések alapján többek között Alsózsolca–Miskolc viszonylatban is sor került egyes – közel egyidőben közlekedő – járatok összevonására, a településről a megyeszékhelyre történő eljutási lehetőség azonban változatlanul megmaradt ugyanabban az időszakban. A menetrendi változás miatt társaságunkhoz nem érkezett utaspanasz. Megkeresése nyomán azonban megvizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy a gyalogos távolság csökkentése érdekében módosítsuk az egyik Sajópetri irányából érkező járatunk útvonalát a településen belül. Így a Zrínyi utca érintésével a tanítási szünet munkanapjain is biztosítanánk közvetlen eljutást a településnek erről a részéről is a megyeszékhelyre. A vizsgálat eredményeképpen esetleg bevezetésre kerülő menetrend-módosítás időpontjáról és részleteiről honlapunkon adunk tájékoztatást.”