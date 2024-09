A BorsodChemről A folyamatos fejlődésnek és a sok évtizedes vegyipari tapasztalatnak köszönhetően a Wanhua Chemical vállalatcsoport részét képező BorsodChem ma Európa egyik piacvezető műanyag-alapanyag és szervetlen vegyianyag gyártója. Az idén 75 éves vállalat kazincbarcikai üzemének termékei olyan iparágak nélkülözhetetlen kellékei, mint az építőipar, az autóipar, a bútoripar és matracgyártás, a ruha- és cipőipar, a háztartási gépek szegmense vagy épp a fa- és bútoripar. A világszinten is számottevő Társaság termékeinek nagy részét Európában értékesíti, de jelen van az észak- és dél-amerikai, afrikai, a közel- és távol-keleti piacokon is. Innovatív high-tech technológiákat alkalmaznak, és kiemelt figyelmet fordítanak a kutatás-fejlesztésre, amihez külön fejlesztési centrumot is létrehoztak Gödöllőn.