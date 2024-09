A „Testvérvárosok és önkéntes szervezetek a hidrológiai kockázatok csökkentése érdekében” elnevezésű program eredményeként szinte minden bodrogközi település részesül valamilyen fejlesztésből, ami nagyon ritka – fogalmazott megnyitó beszédében Oláh Krisztián, Cigánd polgármestere. Hozzátette szemléletesebb időszakban nem is indulhatna el közös projektjük, hiszen minden nap lehet látni a tévében, hogy a Duna mentén az áradás milyen erőfeszítéseket követel államtól, önkormányzatoktól, szakemberektől, hatóságoktól és civil szervezetektől. Ilyen bármikor előfordulhat – mint ahogyan elő is fordult már korábban – a Tisza, a Bodrog és Szlovákiában a Latorca mentén is – jelentette ki.

A konferencia résztvevői fontos kérdéskört érintettek a Bodrogköz kapcsán Fotó: BSZA

Felkészült legyen a Bodrogköz

A polgármester véleménye szerint ezért fontos, hogy mindannyian felkészülten várják az esetlegesen kialakuló vészhelyzeteket. Ehhez segíti hozzá az érintetteket a projekt – közölte.

Elhangzott az is: a projekt célja a Tisza és Bodrog által határolt bodrogközi terület közös határmenti vízgyűjtő területén felmerülő hidrológiai, vagyis árvízhez, belvízhez és hirtelen lezúduló csapadékvízhez köthető kockázatok csökkentése, valamint a lakosság rugalmas ellenállási képességének javítása. Az összesen közel 846 ezer eurós, vagyis mintegy 330 millió forintos támogatásból megvalósuló program segítségével egyrészt határon átnyúló érvényű, felkészült, önkéntes beavatkozó csoportokat szeretnének létrehozni a felszerelés beszerzésével és a szükséges infrastruktúra kialakításával együtt. A hidrológiai kockázatok csökkentése érdekében záportározókat, előrejelző rendszereket építenek ki, valamint a diákok körében is toborzásokat szeretnének végrehajtani.

A projekt vezető partnere Cigánd, magyarországi partnere a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség, szlovákiai partnere pedig bodrogközi testvérvárosa, Királyhelmec.

Ha azonnal cselekedni kell

Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy most előtérbe kerül a közösségépítés, az emberi képességek erősítése. Pályázati forrásból valósíthatnak meg olyan tevékenységeket, amelyek a Tisza és Bodrog által határolt Bodrogközi terület közös, határmenti vízgyűjtő területén az árvíz-, belvíz-, hirtelen lezúduló csapadékvíz kockázatainak csökkentésére irányul. Ez utóbbiak infrastrukturális feltételeinek megteremtését a projekt többek között Cigándon, Sátoraljaújhelyben és Királyhelmecen is fontos beruházásokkal segíti. Ahogy a gátak is felügyeletre szorulnak árvízkor, ugyanígy szükséges az infrastruktúra folyamatos felülvizsgálata, a képességek erősítése, a készségek elsajátítása, a közös fellépés gyakorlása is - mondta. Csak így állhat készen szakember és önkéntes akkor, ha veszélyhelyzet alakul ki és azonnal cselekedni kell – jelentette ki dr. Hörcsik Richárd.