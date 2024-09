"Születésem időpontjában, 1976-ban kezdte meg munkáját a Győri kapui gyermekorvosi rendelőben, azóta folytatta ott kiemelkedő szakmaisággal és végtelen alázattal hivatását: a gyógyítást! – tette közzé édesapja halálhírét Boda Péter nyilvános bejegyzésében Facebook-oldalán. – Betegei közül sok családban két generáció, sőt sok esetben három generáció gyermekorvosaként emlegetik a fanyar humorú doktort, szeretettel mesélve a vele kapcsolatos anekdotákat. Munkája, hivatásának gyakorlása éltette, 82 évesen, számos komoly betegség által gyötört testtel és erősen meggyengült fizikummal is rendelt, dolgozott. Egy héttel ezelőtt is csak egy benn fekvést igénylő tervezett gyógyszeres kezelés miatt feküdt be a kórházba, de annak végén, váratlanul és hirtelen drasztikus romlás következett be egészségi állapotában.

Az elmúlt két nap kórházi ágyában, folyamatosan közvetlen szerettei simogató jelenlétében, hosszabb-rövidebb ideig még kommunikálva fogadta el, hogy sajnos nem tudunk hazamenni, és másnap sem tud a szokásos napirendjében rendelni menni" – olvasható.

Boda doktor állapota tovább romlott, és kedden éjszaka örökre lehunyta szemét.