Tizedik alkalommal rendezte meg a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség a Biztonság Napja című programot. A Sátoraljaújhelyre kivonuló rendvédelmi szervek sátrainál a nap folyamán statikus bemutatók várták az érdeklődőket, főként az iskolásokat.

A polgármesteri megnyitóbeszéd főként a lakosság biztonságára, a lakosság biztonságának szolgálatára helyezte a hangsúlyt, aminek az aktuális árvízi helyzet ad különös hangsúlyt; míg a rendezvény díszvendége, a sátoraljaújhelyi származású dr. Demeter Tamás pénzügyőr vezérőrnagy az állomány biztonságát emelte ki, mondván, az életüket kockáztató rendőrök, tűzoltók, büntetés-végrehajtási dolgozók is apukák, anyukák, házastársak, akiket ugyanúgy hazavárnak a családjaik, számolt be róla a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön.

A tavaly az év civil rendezvényének is választott esemény kiválóan alkalmas a szervezeti bemutatkozásra, így a büntetés-végrehajtás munkájáról is többet megtudhatnak évről-évre a látogatók. Idén a drónbemutató mellett, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön a rendezvény sikeres technikai lebonyolításához járult hozzá.