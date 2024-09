Beteg gyerekkel el kell menni táppénzre vagy szabadságra, meg kell oldani a felügyeletét és ápolását, ami a nyári szabadságokat kifuttatott dolgozó szülőknek nem egyszerű feladat. Dr. Orosz Imre házi gyermekorvos tapasztalata, hogy idén is sok a vírusos megbetegedés, de vannak biztató tendenciák.

Az a megfigyelésem, hogy nagyon gyakran csak egy napig tartó láz vagy egy napig tartó hányás, hasmenés tapasztalható, amit elég hamar átvészelnek és szövődményekre utaló jelek nem nagyon vannak

- mondta el kérdésünkre a gyermekorvos.

Beteg gyerekkel irány az orvos

A gyermekorvos hozzátette, hogy a hosszú forró nyárt hirtelen leváltó csapadékos, nedves, nyirkos időjárásban gyorsabban terjednek a kórokozók. A felső légúti és a gyomor-bélrendszeri megbetegedések a leggyakoribbak. Nem kell azonban emiatt aggódni, mert a tapasztalata az, hogy ugyan két körzetben rendel, de csak egy gyermek volt, akit tünetei súlyossága miatt kórházba kellett küldeni.

Pozitív tendenciák is vannak

Azt is hangsúlyozta, úgy látja, hogy a koronavírus-járvány óta van egy fokozott óvatosság az intézmények és a szülők részéről is, aminek következtében már egy kis orrfolyással és enyhébb tünetekkel is orvoshoz fordulnak. Ez régebben egyáltalán nem volt jellemző, mert a náthás gyerek az iskolában ott ült a többi között. Ennek azonban előnye is van, mert elejét veszik annak, hogy nagyobb járvány legyen. Ami a kellemetlen része, hogy az orvosi rendelőben, amíg várakoznak, keresztbe is fertőzhetik egymást. Ez némileg elkerülhető azzal, hogy szeptember 1-től a tanulói hiányzást a KRÉTA-rendszeren keresztül is igazolhatja az orvos.

A maszkhasználat továbbra is ajánlott

Dr. Orosz Imre javasolja, hogy aki hurutos állapotban van és közösségbe megy, annak továbbra is javasolt a maszkhasználat. Nagyon jelentős lépés lehet továbbra is az esetleges járvány megfékezésében vagy enyhítésében. Aki úgy érzi, beteg, az vegye fel a maszkot, mert akkor nem fog másokat megfertőzni.

Járvány egyelőre nincs

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a 36. heti hazai járványügyi helyzetről a következő tájékoztatást adta: A szeptember 2 – 8 közötti időszakban tömeges, közösségi gastroenteritis-járványról nem érkezett jelentés. A védőoltással megelőzhető fertőző betegségek közül négy morbilli és 81 pertussis megbetegedés gyanúját rögzítették a fertőzőbeteg-nyilvántartásba. A szamárköhögés gyanú bejelentések a fővárosból és 16 vármegyéből érkeztek. Az elvégzett mikrobiológiai vizsgálatok 27 fő esetében támasztották alá a klinikai diagnózist.

A többi betegnél a diagnosztikus vizsgálatok még folyamatban vannak.