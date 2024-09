Honnan jött a felkérés a püspöki tisztségre?

Egyetlen tisztségemre sem jelentkeztem, mindegyikre felkértek és jelöltek, így kerültem lelkészi főjegyzőként is püspök úr mellé. Ez valahogy kijelölte az utat, ahogy az ő lemondásával megürült a püspöki tisztség. Miután jelöltek, én elfogadtam ezt a felkérést. Rengeteg plusz feladatot jelent ez, hiszen emellett továbbra is szolgálok az öt gyülekezetemben is. Egy hatodéves segédlelkész lett a segítségem, aki gyakorlati évét tölti a gyülekezetünkben. A püspöki hivatalban egy munkatársi közösség segíti a mindennapi munkát, akik előkészítik a feladatokat és a különböző szakterületeken dolgozók mindenben segítségemre vannak. Bizakodom azonban Istenben, hogy erőt és bölcsességet is kapok, mert bevallom, van egy szorongás is bennem, hogy meg tudok-e felelni majd a rám bízott feladatnak.

Kik azok, akik támogatják a munkájában?

A munkámban kapok segítséget a család felől, hiszen a feleségem valódi támogatói hátteret nyújt számomra. Nemrég egy összetettebb intézményi kérdés döntésébe bevontam az egyházmegyei espereseket is. Megtehettük volna ezt elnökségi szinten is, mégis egy velük kibővített testület határozott végül. A továbbiakban is fontos számomra, hogy építsek rájuk, a velük való rendszeres találkozások alkalmával folyamatosan számítok a véleményükre.

Melyek a tervei az elkövetkezendő időszakra?

Az egyházkerületben főjegyzői időszakomban is sok feladatot láttam el, de most még intenzívebbé válik az egyházkerület képviselete. Egy jó példa erre, hogy egy nap körülbelül ötven aláírandó dokumentum fordul meg a kezeim között, hiszen nemcsak a gyülekezetek ügyei, hanem az általunk fenntartott intézmények, egyházi iskolák ügyeit is át kell látnom, tisztában kell lennem velük. Ez egy állandó monitoringot jelent, amiben természetesen segítenek a munkatársak. A püspöki tisztség egyfajta igazgatási és protokolláris jelenlétet is jelent egyházi és világi rendezvényeken. Ezeken kívül ott az országos hálózat, a zsinat, mely szintén ad bőven teendőket. Mindezek mellett nagyon szeretnék eljutni a gyülekezetekbe, a lelkipásztorokat még jobban megismerni, hogy ők is érezzék, hogy számon tartjuk és megbecsüljük őket. Nagyon sok egyházkerületi rendezésű alkalmunk van, ide tartoznak a missziós célú programok is. Mindezeken kívül hobbi szinten méhészkedni kezdtem és őstermelő is vagyok, a természethez, a mezőgazdasághoz való kötődésem tehát a továbbiakban is megmaradt.