"Az Európában egyedülálló, nemzetközi relevanciával is rendelkező Miskolctapolca Barlangfürdő hatalmas kincs a városnak és a térségnek, egyúttal Magyarországnak is kiemelkedő turisztikai attrakciója, szinte nincs olyan magyar család, aki ne látogatta volna meg, vagy ne akarná meglátogatni. A történelmi gyökerű, parkos-erdős természeti környezetben létesült komplexum egyedülállóságát a barlangrendszerben kialakított medencék adják, a létesítmény minősített gyógyfürdőként Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által támogatott lakossági gyógyászati célú ellátást is nyújt" - fogalmaz a Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye.

A létesítmény turisztikai súlyát jelzi, hogy a covid előtt évente közel 300 ezer, 2024 első hét hónapjában 147 ezer látogatót fogadott.

Jelentősek a károk

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter elmondta: "A károk felmérése jelenleg is zajlik, azok feltehetően igen jelentős mértékűek. Kárt szenvedett a térség egyik legfontosabb turisztikai szolgáltatója, és vele együtt a munkavállalók és családjaik is, ezért a kormánynak segítenie kell a minél gyorsabb újjáépítést."