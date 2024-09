A programsorozatot Prof. Dr. Mucsi Gábor, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld-és Környezettudományi Kar dékánja nyitja meg. Ezt követően délután 3 órától Kovács Zsuzsanna, miskolci városháza kulturális és sport osztályának vezetője, valamint Bazin Levente önkormányzati képviselő köszönti a a bányászokat. A Perecesi Bányász Koncert Fúvószenekar koncertjén a Miskolci Mazsorett Együttes is közreműködik.

A következőkben a Miskolci Nemzeti Színház színészei is fellépnek, majd bemutatkoznak a Zenita Ifjú Tehetségekért Alapítvány tagjai is, többek közt Kerekes Dorina Petra és Juhász Dóra Zsófia. Napközben a vendégek megtekinthetik a Fidela Gazdi- és kutyaképző Központ bemutatóját, de várható a Miskolci Elvis fellépése is.