Itt a bányászat során egy nagyon komoly gazdasági fellendülés következett be, ami a városnak a gazdasági életét igen fellendítette, tehát egyrészt egyfajta műszaki és gazdasági fejlődést hozott a régiónak. Másik nagyon fontos dolog - akik be is mutatkoztak a mai napon - az a Perecesi Bányász Koncert Fúvószenekar, akikért nagyon hálásak lehetünk ennek a városrésznek.