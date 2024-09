Itt hétfő reggel az áthaladás nehézkes volt az iskolakezdés miatt megnövekedett forgalom következtében, és 8 óra után is jelentős torlódás volt tapasztalható. Sok autós bizonytalankodik, sokan türelmetlenül dudálnak, mivel nagy ívben is kanyarodhatnak az autósok, jelentős a balesetveszély. Nem véletlen, hogy szinte havonta történik itt baleset még úgy is, hogy működik a jelzőlámpa.