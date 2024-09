Szeptember 18-án Olaszliszkára látogatott Prof. Dr. Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) elnöke, hogy részt vegyen Hershele Lisker Rebbe halálának 150. évfordulóján tartott megemlékezésen. Az esemény során a Mazsihisz vezetője gyertyát gyújtott a Rebbe sírjánál, tisztelegve annak emléke előtt. Bár Hershele Lisker Rebbe alakja időnként kevésbé volt a középpontban, a temető és környezete nemrégiben végzett felújítása révén a zarándokok immár méltó környezetben róhatják le tiszteletüket.

Olaszliszka, a zsidó örökség ragyogó jelképe

Dr. Grósz Andor beszédében hangsúlyozta, hogy Olaszliszka a zsidó hagyomány egyik kiemelkedő helyszíne, amely mélyen beágyazódott a zsidó kultúrtörténetbe. Az itt élő zsidó közösség a Tóra alapelveit – a békés együttélés, a vendégszeretet és az emberek iránti tisztelet értékeit – képviseli. Ezek az eszmék ma is példamutatóak, és emlékeztetnek bennünket a közösség és az összetartozás fontosságára.

Örök érvényű tanítások

Hershele Lisker Rebbe egyik kiemelkedő tanítványa, a Keresztúri Rebbe, többször is visszatért Olaszliszkára, hogy imádkozzon mestere sírjánál és kívánságcédulákat helyezzen el, ezzel is ápolva a tórai hagyományokat. Ez is jól mutatja, hogy Hershele Lisker tanításai továbbra is élnek, és mindazok számára iránymutatást adnak, akik az Örökkévaló felé fordulnak.