A városháza a közleményben arra kért mindenkit, hogy különösen este, sötétedés után fokozott óvatossággal, körültekintően közlekedjen, lehetőség szerint kerülje el a területet. Ha valaki nagytestű, medvére hasonlító állatot lát, ne közelítse meg, és hívja a 112-es telefonszámot.

A térfigyelők sem látták

Miután a bejelentés óta nem érkezett új hír az avasi medvéről, megkérdeztük a városháza sajtó osztályát, hogy sikerült-e nyomára akadni a medvének. A válasz szerint azóta nem volt újabb észlelés. Azt is megtudtuk, hogy a Miskolci Önkormányzati Rendészet munkatársai azóta is fokozottan járőröznek a környéken, és ez tovább is folytatódik. Ezt elegendőnek vélik a biztonság fenntartására.

A térfigyelő kamerával rendelkező területek felvételeit a rendészet folyamatosan visszanézi, ezeken eddig nem látták a medvéket.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a miskolci önkormányzat kereste-e a témában szakértőkkel rendelkező Bükki Nemzeti Parkot. A sajtó osztály válasza szerint a nemzeti park felé akkor van jelentési kötelezettsége a városnak, ha "a vadat fellelték".

A BNPI szakembere vizsgálta

Mint kiderült, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának szakembere augusztus 30-án, pénteken a helyszínen járt. Gömbkötő Péter vizsgálódott, nem talált értékelhető nyomokat. Szerinte kizárni ugyan nem lehet, de megerősíteni sem, hogy medve volt, amit láttak. Patthelyzet alakult tehát ki, egy állítás van, amit nem lehet bizonyítani. A szakember szerint ugyanis a képen látható nyom nem medvéé.