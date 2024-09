Az Avason közlekedők számára egyre nagyobb gondot jelent a Ruzsinszőlő dűlő és a Csermőkei út kereszteződésében található kátyú, amely már hónapok óta nehezíti az autósok életét. A problémát súlyosbítja, hogy az érintett útszakasz eleve szűk, így a sofőröknek nincs sok lehetőségük kikerülni a veszélyes úthibát. A helyi lakosok és közlekedők szerint a kátyú már számos autóban okozott károkat, és a javításra eddig nem került sor.

Hatalmas kátyú nehezíti meg az autósok dolgát az Avason Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Szűk szakasz az Avason

Egy neve elhallgatását kérő autós, aki naponta közlekedik ezen a szakaszon, felháborodásának adott hangot a boon.hu-nak: „Ez az útszakasz eleve nagyon szűk, egyszerre egy autó fér el az alagút alatt. A kátyú pontosan egy olyan helyen van, ahol alig lehet kikerülni, és attól tartok, hogy ha így folytatódik, komolyabb károk keletkezhetnek az autómban. Már most is félek, hogy a futómű vagy a lengéscsillapító megsérülhet, nem beszélve a gumiabroncsokról” – mutatott rá.

Egyre több a panasz

Nem ez az egyetlen kátyú az Avason: több helyen is jelentkeznek úthibák, amelyek tovább nehezítik a közlekedést. Az autósok egyre többen panaszkodnak arra, hogy az ilyen hibák javítása hosszú időbe telik, és addig jelentős költségekkel kell szembenézniük. Egy mélyebb kátyúba való hajtás ugyanis nemcsak az abroncsokat, hanem a felnit, a futóművet, sőt a lengéscsillapítókat is komolyan károsíthatja. Egyes esetekben akár több tízezer forintos javítási költségeket is okozhat egy rossz helyen lévő kátyú.

A javításra várnak

Az avasi lakók és autósok most abban bíznak, hogy hamarosan megoldódik a probléma, és ezzel elkerülhetik a további baleseteket, valamint az autósoknak okozott költséges károkat. "Reméljük, hogy mielőbb intézkednek, mert nemcsak a kocsikban, de akár a gyalogosokban is kárt tehet egy ilyen rossz állapotú út" – tette hozzá egy másik helyi lakos. Kerestük a miskolci városháza sajtóosztályát, hogy mikor javíthatják meg az úthibát, illetve azt is megkérdeztük, hogy kaptak-e bejelentést az esetről, amit válaszolnak, cikkünket frissítjük.