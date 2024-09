A békésen csordogáló miskolci hétköznapokat felborította egy korábbi tűzeset és az azt követő vádaskodások a Nagyavas alsó sor borospincéi között. Az esetről – amelyről korábban portálunk is beszámolt – mára már komoly jogi procedúrává nőtte ki magát, ugyanis két pincetulajdonos között komoly konfliktus alakult ki, amely a helyi közösséget is megosztotta.

Nem csitulnak a kedélyek

Az egyik tulajdonos kereste meg portálunkat – nevezzük panaszosnak –, arról számolt be a boon.hu hírportálnak, hogy borospincéjén található épületének a teteje leégett, miután – állítása szerint – a szomszédja perzselővel felgyújtotta a saját pincéjén lévő ingatlan tetőszerkezetét. A panaszos szerint azóta is folyamatos problémák forrása a szomszéd pince, állítja, hogy annak tetejét nem megfelelően javították ki, így a saját pincéje folyamatosan beázik az esőzések után.

Fennmaradó problémák

A tető javítása nem történt meg rendesen, most is beázik tőle a pince. Ez tarthatatlan állapot.

– mondta a panaszos, aki jogi úton keres megoldást a helyzetre. Hozzátette, hogy nemcsak a beázással van gond, hanem a szomszédos család rendkívül rendetlen és zajos életmódja is zavarja. Ezzel kapcsolatban már harminc másik pincetulajdonos aláírását is összegyűjtötte, amit a helyi önkormányzathoz nyújtott be. (Ezt a petíciót portálunknak is eljuttatta – a szerk.) Azt is elmondta, hogy ez már a harmadik feljelentése az ügyben.

Ellentmondások

A boon.hu megkereste a károsult által renitensnek tartott családot, hogy meghallgassa az ő álláspontjukat is a történetben. A családanya elmondása szerint heteken belül ki kell költözniük, és fogalmuk sincs, hova mennek. Szerinte a szomszéd állításai hamisak, és a konfliktus valódi oka más.

Ezek mind alaptalan vádak. A szomszédunk csak meg akarja venni a pincénket, és így próbál rákényszeríteni minket, hogy eladjuk

– nyilatkozta az asszony, aki aggódik a jövőjük miatt.

Azt ugyan elismerte, hogy valóban ő miattuk gyulladt ki a szomszéd borospincéjén található ingatlan tetőszerkezete, a tüzet férje okozta – amúgy válófélben vannak -, állítása szerint távoltartási végzés van érvényben a férfi magatartása miatt. Az ügy súlyosságát mutatja, hogy már több tucat pincetulajdonos is belekeveredett, és a helyi önkormányzatnál – a korábban már említett – petícióval tiltakoznak. A két szomszéd között kialakult feszültség nem csak jogi úton oldódhat meg, hanem a közösség további beavatkozására is szükség lehet, hogy helyreálljon a béke a Nagyavas alsó sor borospincéi között. A konfliktus végkimenetele egyelőre bizonytalan, de az biztos, hogy a vita súlyos árnyékot vet a helyi közösség mindennapjaira.