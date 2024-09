Ez már a harmadik pályázati kiírás volt az Avason

Ez már a harmadik alkalom volt, hogy pályázatot írt ki a Miskolc Holding az említett vendéglátóegységek bérbeadására, Az elsőt még tavaly novemberben, akkor az Avas kilátó vendéglátóhelyiségének üzemeltetésére, valamint a kilátó előtti épületre kerestek külön-külön bérlőt, akkor nem érkezett érvényes ajánlat.

Másodszor az idén februárban, akkor már az említett avastetői három vendéglátóegységre együtt írták ki a pályázatot, akkor mindhárom üzemeltetését egyetlen üzemeltetőtől várták.

Két ajánlat érkezett, az egyik benyújtóját az önkormányzat nyertesként hirdette ki, de nem nevezte meg. Aztán hosszú csend következett, mint kiderült, nem sikerült megkötni a szerződést a nyertes vállalkozóval.

A harmadik pályázatot a közelmúltban írta ki a holding, ennek benyújtási határideje járt le most szeptember 11-én. Most együtt is benyújthatott pályázatot az ajánlattevő, de akár külön-külön is az egyes vendéglátóegységekre.

A vendéglátóegységeknek egyébként az év 'majd minden napján nyitva kell lennie, de hogy mikor kell majd első ízben kinyitniuk, az nyilván majd a szerződés megkötésének időpontjától függ. Maga a turisztikai szezon október 15-ig tart.