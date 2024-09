A miskolciak egy része továbbment Felső-forrás felé és a Kecskelyuk-barlangba. Állítólag a tatárjárás idején is ezen a környéken rejtőztek a miskolciak és a környékbeli menekültek. És történetünk előtt pár esztendővel is ide menekült a helyi lakosok nagy része. A Büdös-pest barlangba költözött be a két lelkipásztor – Diószeghy és Harsányi –, Szentlászlay Balázs, az iskola rektora, Debreczenyi János főbíró, Bakos és Kormos esküdtbírók, Vasfejeő János főnótárius, Simon Lukács kincstartó, Erszénjártó István, Kun Benedek, Laksay Demeter, Berzy Miklós, Pathaky Sándor, Takáts Miklós, Koppanós János, Nyíreő Mihály, Bereznay György és még sok városi döntéshozó. A többiek a Dolka-hegyen lévő barlangokban találtak menedéket. Ezek voltak a Dőry, Tybold, Szepessy, Chernel, Miskolczy, Bárczay családok tagjai, illetve az egyszerű miskolciak.

Diószeghy Gellért tiszteletes misét tartott a menekültek számára a Bükkben. A krónikák szerint ez volt az utolsó áldozás, amely a Bükk erdejeiben, rejtekhelyen történt. Arról is mesélnek a feljegyzések, hogy ezen a környéken maradt meg utoljára az ősi pogány vallás, a helyi tájneveink erre a bizonyíték.

A mise után Debreczeny főbíró bejelentette a kis közösség tagjainak, hogy harmadmagával – Diószeghy Gellért és Dőry Ferenc társaságában – követségbe indul Kászonhoz, az egri basához. Nem sokkal azután, hogy a delegáció elindult, egy lovas érkezett a táborba. A törököktől jött, a miskolciak egy része szerint a városból pár éve eltűnt Geöndör Péter volt az. Mindenesetre faggatni kezdték, főleg Harsányi tiszteletes, aki élénken érdeklődött az elrabolt magyar leányok és főleg Diószeghy Ilonka után.

De mi is történt Ilonkával? Miután elrablói elvágtattak vele, a Sajó partján állomásozó török táborba vitte egy bizonyos Bekr janicsár. Itt aztán addig virrasztott mellette, amíg fel nem ébredt. Ilonkának nem tetszettek elrablója kedves szavai, azonnal el akart menni a táborból. Bekr azonban figyelmeztette, hogy most már örökké az övé lesz, és csakis ő irányítja sorsát.

– Tőled függ, hogy rabszolgám vagy királynőm légy!

