A Miskolci Piknik idén is színes programokkal és különleges eseményekkel várta a látogatókat, közöttük a Belvárosi Antik Hétvége is helyet kapott. Szombaton és vasárnap a Villanyrendőr és a Centrum közötti területen barangolhattak és barangolhatnak az érdeklődők, ahol antik tárgyak és retro kincsek bőséges választéka várta és várja őket a hétvégén. A vásárban az ország különböző részeiről érkező kereskedők kínálják portékáikat: régi porcelánok, festmények, órák és egyéb érdekességek vonzzák az antikvitás szerelmeseit.

Antik különlegességek is fellelhetők a régiségvásáron, a Széchenyi úton

Fotó: Vajda János

Vonzóak az antik tárgyak

Braun István, az esemény szervezője örömmel mesélt az idei rendezvényről: „Másodszor vagyunk itt a Miskolci Pikniken, hiszen meghívtak minket, és úgy tűnik, idén még nagyobb az érdeklődés, mint tavaly volt. Most, hogy jobb idő van, sokan kilátogattak, és a kereskedők is szép számban érkeztek, az ország különböző részeiből, kifejezetten az eseményre” – mondta a boon.hu-nak. A Belvárosi Antik Hétvége standjai különleges atmoszférát teremtenek Miskolc belvárosában, ahol a látogatók a régiségek között böngészhetnek, és akár különleges történeteket is hallhatnak az egyes tárgyakról. Braun elmondta: „A kereskedők retrotárgyakat, porcelánokat, festményeket, régi órákat és további érdekességeket árulnak. Mindenki nagy örömmel vesz részt a vásáron, hiszen az antik tárgyak iránti érdeklődés nem csökkent az évek során.”

Régiségek sokasága

A miskolciak és a városba érkező turisták továbbra is előszeretettel vásárolnak antik tárgyakat, hiszen ezek a régi darabok különleges értékkel bírnak. Legyen szó egy elegáns porcelánvázáról, egy régi karóráról vagy egy festményről, az antik tárgyak magukban hordozzák a múlt egy darabját, és a modern otthonokban is remekül mutatnak. Sok vásárló nosztalgiából keresi ezeket a kincseket, mások pedig éppen a ritkaságuk miatt gyűjtik őket.