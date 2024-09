Orrfolyás, orrdugulás

Az egész gyerekkoromat, most pedig már a felnőttkoromat is megnehezíti az allergia

– mondja portálunknak a 24 éves Horváth Zsolt, aki már 20 éve küzd a pollenallergiával.

Olyan 4-5 éves koromtól heti 100 papírzsebkendőt használok el, ha nem többet az orrfolyásom és az orrdugulásom miatt augusztusban-szeptemberben. Már megszoktam ezt, viszont elég kellemetlen, hogy nem tudom élvezni az élet egyes pillanatait a folyamatos orrfolyás miatt.

Szabó Viktória már 50 éves, neki néhány éve jelentkezett először az allergia, korábban semmi baja nem volt. Folyik az orra, viszket a szeme. Korábban nem szedett gyógyszert, de most vett magának antihisztamin tartalmú allergiagyógyszert, attól sokkal jobban érzi magát. De kíváncsi lenne rá, vannak-e alternatív megoldások a bajára.

Mi a gyógymód?

Portálunk megkérdezte Berczik Ágnes természetgyógyászt arról, mit is tehetünk a pollen és az allergia ellen, természetesen az allergiagyógyszerek mellett.

Bárki, bármikor, bármire allergiás lehet, roppant szerteágazó ez a téma.

„Véleményem szerint az allergia civilizációs betegség és életmód hibák sorozata. Tehetünk az ellen, hogy ne legyünk allergiásak, ha meg már azok vagyunk, vannak természetes gyógy-, illetve kezelési módok is. A leggyakoribb kallergén növények közé tartozik a parlagfű és az ürömfélék, amik most virágoznak. Sokan a pázsitfűfélékre, vagy a fészkes virágzatú növényekre is allergiásak, azok korábban virágoznak. A nagy meleg most valóban nem könnyíti meg az allergiások helyzetét, mint ahogy a krónikus betegekét sem” - mondta a természetgyógyász.