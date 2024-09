Állásbörze volt a Miskolci Egyetem főépületében szeptember 19-én. Az Észak-Magyarország állásbörzéjén személyesen találkozhattak egymással a munkavállalók és a leendő munkáltatóik. A kötetlenebb hangulat lehetőséget adott arra, hogy az érdeklődő álláskeresők több és részletesebb információt kapjanak egy-egy betöltetlen munkakör elvárásairól. Tizenhat standhoz mehettek oda a munkát keresők, ahol is munkaerő-közvetítők, multinacionális vállalatok, kisebb és nagyobb cégek, pénzintézet illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzati Hivatal és NAV Borsod- Abaúj-Zemplén vármegyei Adó- és Vámigazgatósága is kínálta állásait.

Állásbörze az egyetemen. Sokan érkeztek

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Állásbörze: ahol a munkaerőpiaci kereslet és kínálat találkozhat

A rendezvény megnyitóján elsőként dr. Alakszai Zoltán, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye főispánja köszöntötte a résztvevőket. Beszédében hangsúlyozta, hogy Magyarország Kormánya, a kormányhivatalok és a gazdasági élet szereplői minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy a munkaerőpiaci kereslet és kínálat találkozzon, erre kiváló fórum ez az állásbörze is. Dr. Alakszai Zoltán beszédében kitért arra is, hogy ezen az alkalmon, két minőségben is képviselteti magát a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal.

Egyrészt jelen van mint az álláskeresők elhelyezkedését támogató foglalkoztatási hatóság, másrészt mint a vármegye gazdasági életében résztvevő munkaadókkal szoros kapcsolatot tartó, részükre munkaerőt közvetítő, munkaerőpiaci támogatást nyújtó szervezet. Majd hozzátette: „A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalban hiszünk benne, hogy a munka tartást, önbecsülést ad az embereknek, a „munka nemesít”, ahogy a régi bölcsesség tartja. A siker mindig a munka eredménye.”

A munkahelyek megőrzése kiemelt feladat

Bánné dr. Gál Boglárka a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke beszédében megköszönte az Észak-Magyarország vármegyei napilap szervező munkáját. Hangsúlyozta, hogy a vármegye önkormányzatának egyik legfontosabb célja volt az elmúlt öt évben, hogy megőrizze a munkahelyeket, hogy újakat hozzon létre, hogy minden olyan tevékenységet támogasson, ami munkát ad a vármegyében élőknek.