Az interneten többféle meghatározása is található az alkoholizmusnak. Orvosi szempontból olyan szenvedélybetegség, amelyet a kitartó szeszfogyasztás és ennek káros élettani következményei idéznek elő. A társadalom sokszor nem tekinti alkoholistának azt, akinek valójában súlyos gondjai vannak, mert még mindig csak az árokparton fekvő, holtrészeg emberre asszociálnak a szó hallatán. Egyes nézet szerint az alkoholfüggőség életmódbeli elakadás, amelyet az érintettek jelentős része képes meghaladni, és nem feltétlenül kell absztinencia (teljes alkoholmegvonás) hozzá, tehát egy alkoholfüggő ember is képessé tehető a mértékletes fogyasztásra. Más szerint csak az alkoholista, aki nem tudja elvégezni mindennapi teendőit, akár a munka területén. Beszélgetőpartnerem ettől egzaktabb (egyértleműbb) definíciót adott: aki mindennap iszik. Bár még ezt is lehet hajlítani, ami azt jelenti, hogy a szenvedélybetegek mindenféle kifogásokat találnak ki, csak hogy ne kelljen belátniuk, a definíció szerint nekik segítségükre van szükségük. – A függő érzelmileg beteg, tehát nem elég, hogy nem fogyaszt tudatmódosító szert, az elméjének kell tisztának lennie – mondta.

Az ezüst szín a kezdet egy alkoholista új életében, miután felteszi kérdését: hova fordulhatok

Kilétét nem fedte fel, bár már nem alkoholista

Beszélgetőpartnerem nem szerette volna, ha elárulom a nevét, hiszen ő is végigjárta azt az utat, ami eljuttatta őt a Miskolci Anonim Alkoholisták csoportjához, aminek több mint egy évtizede tagja. – Tizenhat évesen fogyasztottam először alkoholt, de rendszeressé tizenkilenc évesen vált, még a katonaság ideje alatt. Végül eltanácsoltak a munkahelyemen. Évek alatt jutottam el addig, hogy depressziós lettem, még öngyilkos is akartam lenni. Mikor az ember emiatt bekerül a pszichiátriára, az orvos kötelezheti őt arra, hogy a kórházból elmenjen egy gyűlésre. A csoportból egyébként a tagok járnak az osztályra, hogy szolgálatként átadják az üzenetet: van kiút, ráadásul egy olyan közösségben, ahol mindannyian ugyanazt éltük át, kicsit másként. De persze szükség van a belátásra, hogy beteg vagyok, segítségre szorulok, ez egy nagyon fontos lépés – mondta el a ma már csoporttag, aki kitett négy érmet is a pénztárcájából. – Ezt aznap kaptam, amikor először voltam a gyűlésen, azt szimbolizálja, hogy egy napja nem iszom. Ez a negyedik pedig már a több éves absztinenciát. Az alkoholfüggők számtalan esetben csalják meg saját magukat, mondván, én már nem iszom alkoholt, helyette mást fogyasztok. Ezt nevezzük szerváltásnak. Ehhez kell a csoporttagoknak a szponzor, hiszen ő kívülről látja a helyzetemet. Ma már én magam is szponzora vagyok öt férfinak – mondta büszkén a csoporttag, aki eredetileg nem miskolci, és elmondása alapján azért maradt itt, mert a színház feliratát meglátta, és üzenetként értelmezte: Itt a helyed.