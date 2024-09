Szinte az egész ország, de legalább is az egész vármegye kereste az eltűnt T. Balázst. Mindenkit foglalkoztatott, hogy mi lehet az eltűnt fiú sorsa, a közösségi média is ezzel volt tele, miközben a hatóságok, kereső csapatok is a nyomába eredtek. Múlt pénteken jött a megdöbbentő hír, hogy megtalálták a fiú holttestét a Harsány és Bükkaranyos közötti TV-torony lábánál munkások. Ezután álhírek tömege kapott lábra a közösségi médiában.

Égtek a gyertyák Balázsért

Fotó: A kép illusztráció / Forrás: Shutterstock

Teóriák sorozatban

A bükkaranyosi kamasz halálhíre újabb olajat öntött a tűzre a közösségi médiában. Kezdetben egy Facebook-poszt borzolta a kedélyeket. Egy rejtélyes kommentelő, aki „Valaki Valaki” néven írt, szörnyű vádakat fogalmazott meg az elhunyti tini családjával szemben, azt állítva, hogy a szülők titkolnak valamit. A család elleni támadások különösen szaporodtak, miután a nevelőapa a negatív kommentek leállítását kérte.

Az összeesküvés elméleteket többen teljesen hihetőnek tartják, pedig csak álhírek. Találkozott a boon.hu olyannal is, aki arról írt, hogy a holttestet elásták. Az esettel kapcsolatban kerestük a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, akik minden híresztelést cáfoltak. „A rendkívüli haláleset körülményeit általános közigazgatási eljárásban vizsgálja a rendőrség” – hangsúlyozták.

Kerüljük az álhíreket

Az álhírek terjedése a közösségi oldalakon komoly problémát jelent, ezért fontos, hogy tudatosan fogyasszuk a médiatartalmakat. Első lépésként mindig ellenőrizzük a forrás hitelességét, és keressünk több, megbízható forrást ugyanarról a témáról. Fontos felismerni a szenzációhajhász címeket, amelyek célja a kattintások generálása. Figyeljünk arra is, hogy érzelmileg megterhelő vagy szélsőséges tartalmak gyakran manipulatívak. Végül legyünk kritikusak az információval, és ellenőrizzük annak tényszerűségét.