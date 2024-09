Áldozatsegítő szakemberek képzésével bővítette együttműködését a Miskolci Egyetem és az Igazságügyi Minisztérium pénteken az áldozatsegítés érdekében. Prof. dr. Horváth Zita beszédében felidézte, hogy a Miskolci Egyetem egyszerre büszke a múltjára, ugyanakkor a 21-ik századi kihívásokra is választ ad. „A mostani megállapodás egy példája annak, hogy igyekszünk olyan feladatokat végezni, amivel valamilyen féle szolgálatot végzünk” – mondta. Rámutatott: ebben már az egyetem akkor is részt vett, amikor megalakultak az Áldozatsegítő Központok.

A Miskolci Egyetem és az Igazságügyi Minisztérium közötti együttműködési megállapodást írtak alá az áldozatsegítés érdekében. Képünkön Tuzson Bence és Prof. dr. Horváth Zita

Fotó: Vajda János

Fókuszban az áldozatsegítés

„A mai alkalomnak ismét az áldozatsegítés áll a központjában, amelyhez a Miskolci Egyetem két féléves szakirányú továbbképzést nyújt a jövőben” – mutatott rá. Király Nóra, miniszteri megbízott a partnerség céljairól beszélt. „Hiánypótló képzés indul el a megállapodás aláírásával az egyetem jogi karán, hiszen áldozatsegítői referensi képzés indul” – ismertette. Arról is beszélt, hogy elsőkörben 15 szakembert képeznek a Campuson. „Erre a területre olyan speciális tudás és empátia szükséges, amely ténylegesen az áldozatokat tudják segíteni” – mondta.

Fontos megállapodás

Tuzson Bence, igazságügyi miniszter arról beszélt, hogy a Miskolci Egyetem a jogi oktatás területén kiemelkedő. „Fontos abból a szempontból, hogy olyan szellemi szakembereket tud biztosítani az országnak, amely stratégiailag is fontos és kiemelkedő” – mondta. Arra is kitért, hogy az áldozatsegítés a magyar kormány számára kiemelkedően fontos. „Korábban a bűncselekmény elkövetőjének a felelősségre vonása volt a fontos, az áldozatról kevés szó esett, most azonban már áldozatsegítés is fókuszban van” – hangsúlyozta.