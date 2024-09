Molnár Istvánné Palkó Ildikó az intézmény főigazgatója köszöntőjében többek között kiemelte, hogy a gyermek ajándék: „Milyen jó nekünk óvodapedagógusonak, hogy nap mint nap azokkal lehetünk együtt, akik ajándékok, nemcsak az édesanyának és édesapának adta az Úr, hanem nekünk is. A mi feladatunk és hivatásunk az is, hogy őket boldog gyermekekké tegyük.” Az intézményvezető hozzáfűzte: „Ajándékot mindannyian szeretünk kapni, és a jutalomnak mi, felnőttek is örülünk. Ez lehet egy bátorító pillantás, egy kézfogás, de ajándék lehet például az is, amiért most összegyűltünk. Hiszen ajándékot kapott a Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde egy nagyon szép játszóudvart, amit mi tovább fogunk adni a gyermekeknek.”

A legnagyobb öröm

Az óvodások vidám zenés, táncos, verses előadását követően Bialkó Mária, a Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartójának (MEKIF) igazgatója tolmácsolta ünnepi gondolatait: „Nagyon fontos számunkra, hogy az egyházi fenntartású óvodában a lelki, keresztény nevelés kiemelkedő szerepet kapjon a mindennapi nevelő munkában, és az oktatás maradéktalnul megfeleljen a mai kor elvárásainkat. Fenntartóként igyekszünk a tőlünk telhető módon biztosítani az innovatív neveléshez, oktatáshoz szükséges eszközöket is. A megfelelő lelki és szellemi fejlődéshez elengedhetetlenül fontos a mindennapi mozgás is, ezt szolgálja ez a most elkészült játszóudvar. A beruházás során egyrészt megújultak a játékok és természetesen újakat is beszereztünk, és egy új, modern játszóudvart alakítottunk ki. Mindig öröm, ha valami újat hozhatunk létre, de a legnagyobb öröm az, ha ezt gyermekeink számára tehetjük. Aki a gyermekenek ad, épít, az a jövőt építi.”

Bialkó Mária ezután köszönetet mondott mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult a beruházás megvalósításához.

A rendezvény zárásaként a szentelés szertartását dr. Orosz Atanáz görögkatolikus megyéspüspök végezte.