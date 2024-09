„Mi magunk is állatbarátok vagyunk így összefogtunk a helyi motorosokkal és autósokkal, és idén is megrendezzük járműkiállítással egybekötött akciónkat. Kezdeményezésünkre érkeznek Nógrád megyéből és Debrecenből is társaságok” – mondta Zsóka István, a More Than Classic autóscsoport vezetője.

„A járókelők már messziről megcsodálhatják a járműveinket. Ezzel próbáljuk meg felhívni a figyelmet arra, hogy segítsenek a MÁSA lakóinak. Rendkívül sokszínű gépparkkal rendelkezünk. Az oldtimerektől kezdve egészen a youngtimereken át a 21. századi tuningautókig. Ezekből mind szeretnénk felvonultatni egy-egy különlegesebb darabot. Az eseményen durrogtatni nem fogunk, inkább a barátkozásé lesz a főszerep és sokan a házi kedvencüket is elhozzák az eseményre, sőt a Lucky Dog kutyaiskola jóvoltából lesz majd egy engedelmességi kutyabemutató is. Az adományakció végeztével 15 órakor konvojba rendeződünk, és elvisszük a menhelyre az adományt ” - tette hozzá a szervező

Különleges járműkiállítás a négylábú árvákért

Mint megtudtuk, ötödik alkalommal szerveznek Kerekeken az állatokért címmel adományakciót a Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA) négylábú árváinak autós és motoros baráti társaságok. Mindenkit várnak, aki szívén viseli a gazdátlan állatok sorsát, és szívesen megnézné a különleges járműkiállítást. A szervezők a menhely számára hasznos dolgokat: száraz és nedves kutya- és macskatápot, macskaalmot, tisztítószereket, papír kéztörlőt, gumikesztyűt, gyógyszereket, rossz törülközőket és ágyneműket várnak. A helyszínen a menhely munkatársaival is lehet majd találkozni és ha valaki pénzzel szeretné támogatnia Miskolci Állatsegítő Alapítványt (MÁSA), arra is van lehetőség.