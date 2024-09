A boon.hu is beszámolt arról, hogy mit tehetünk a fecskék tömeges pusztulása ellen, hogyan segíthetjük őket a túlélésben. Az időjárás azonban enyhült, így azok a madarak, amelyek túlélték a zord napokat, épségben elrepültek. Így történt ez a Miskolci Egyetemen megpihent fecskékkel is – számolt be a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar a közösségi oldalán.